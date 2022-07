Wissenschaftler entdecken seltene Meereskreatur mit Tentakeln

Auf dem Grund des Pazifischen Ozeans wurde ein seltsam aussehendes Meereslebewesen entdeckt, das die Meereswissenschaftler verblüfft und begeistert.

Ein Team an Bord des Forschungsschiffs E/V Nautilus entdeckte das wirbellose Tier mit Tentakeln während einer Tiefseeerkundung. In einem Video ist zu hören, wie die Forscher über das Tier sprechen, welches in ungefähr 3.000 Meter Tiefe gefunden wurde.

"Ich bin gerade völlig aus dem Häuschen", kann man einen der Wissenschaftler sagen hören. "Ich bin nicht nervös oder so", scherzte ein anderer. Die Tentakel des Tieres waren etwa 16 Zentimeter lang und an einem fast drei Meter langen Stiel befestigt, wie Live Science berichtet.

Das Forschungsteam hielt die Kreatur zunächst für eine Solumbellula-Seefeder. Da es jedoch bisher nur im Atlantik und im Indischen Ozean gesichtet wurde, vermutete das Team, dass es sich um eine völlig neue Art handeln könnte. "Von Zeit zu Zeit stoßen wir auf etwas, das wir nie erwartet hätten, und das sind oft die eindrucksvollsten Beobachtungen", sagte der leitende Forscher Steve Auscavitch gegenüber Live Science.

Die Identität der Kreatur wurde später von Biologen an Land bestätigt - es handelte sich um einen Seestift, einen Korallenverwandten.