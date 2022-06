Wissenschaftler erwecken Augen eines Toten zum Leben

Unglaublich, aber wahr: Wissenschaftlern ist es gelungen die Augen eines Organspenders ein paar Stunden nach dessen Tod wieder zu öffnen.

In der Zeitschrift "Nature" werfen Studienleiter die Frage auf, "ob ein Hirntod wirklich unumkehrbar ist". Technikern ist es nämlich gelungen die Augen eines Organspenders fünf Stunden nach dessen Tod wieder zum Leben zu erwecken."

Fatima Abbas vom Moran Eye Centre an der Universität von Utah, Hauptautorin der Studie, erklärt: "Wir waren in der Lage, Fotorezeptorzellen in der menschlichen Makula aufzuwecken, dem Teil der Netzhaut, der für unser zentrales Sehen und unsere Fähigkeit, feine Details und Farben zu erkennen, verantwortlich ist.

Um das zu erreichen, entwickelten die Wissenschaftler eine Transporteinheit, welche die Augen nach der Entfernung von einem toten Spender wieder mit Sauerstoff und anderen Nährstoffen versorgen kann.

Durchbruch für Therapien

Davon erhoffen sich die Forscher einen Durchbruch für Therapien in Bezug auf den Verlust von Sehkraft und das bessere Verständnis von Hirnerkrankungen. Mit der neuen Technik könnte auch der Hirntod bekämpft werden, ein Zustand , bei dem das Gehirn eines Menschen nicht mehr funktioniert, weil Sauerstoff- oder Blutversorgung unterbrochen werden.

Laut britischem Recht ist das Hirntod-Opfer tot, weil es bisher nie wieder das Bewusstsein erlangen konnte.