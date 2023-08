Wunder: Flüchtlinge überlebten 14 Tage auf Schiffsruder

Nach zehn Tagen ging das Trinkwasser aus, die letzten vier Tage überlebten sie mit salzigem Meerwasser.

Die Odyssee begann für die vier Nigerianer in Lagos, als sie sich als Geisterpassagiere heimlich auf die 'Ken Wave' schlichen. An das Ruder gefesselt, bangten sie um ihr Leben und schwiegen, um nicht entdeckt zu werden. 'Haie und Wale sah ich, als ich nach unten blickte', erzählte einer der Überlebenden. Zunächst waren sie in dem Glauben, sie würden mit dem Schiff bis nach Europa kommen.

Männer waren völlig entkräftet

Nach zehn Tagen ging das Trinkwasser aus, die letzten vier Tage überlebten sie mit salzigem Meerwasser. Nach 14 qualvollen Tagen endlich die Rettung im Hafen von Vitória (Bundesstaat Espírito Santo), wo die brasilianische Bundespolizei die völlig entkräfteten Männer rettete.

'Eine außergewöhnliche Geschichte', sagt Experte Dr. Meier, 'diese Überlebenden sind wahrhaftige Kämpfer.' Zwei kehrten nach Nigeria zurück, während die anderen in Brasilien Asyl beantragten.