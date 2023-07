Wurde Ticket gestohlen: Echter Gewinner bekommt nach Wochen Millionen-Jackpot

Die Lotteriebeamten wurden schnell misstrauisch, als sie bemerkten, dass der Schein zerrissen und verbrannt zu sein schien

Ein Lottogewinner im Wert von 3 Millionen Dollar, dessen Lottoschein von dem Angestellten, der ihn ihm verkauft hatte, "gestohlen" wurde, hat endlich seine Auszahlung erhalten. Paul Little aus Massachusetts (USA) hatte seinen Lottoschein im Januar versehentlich in einem Spirituosengeschäft in Lakeville zurückgelassen. Eine Angestellte soll dann den Schein entwendet haben und ihn stattdessen eingelöst haben.

Gewinner will Hypothek abbezahlen

Die Staatsanwaltschaft behauptet, die 23-jährige Carly Nunes, die in dem Geschäft arbeitete, habe versucht, den Gewinn für sich selbst einzulösen, als sie den Schein von Little einsteckte, nachdem sie ihn eingesteckt hatte. Bei seiner Scheckübergabe sagte Little zu Reportern: "Es mussten viele Dinge passieren, damit ich heute hier stehen kann", so WCVB.

Little, ein Dieselmotormechaniker aus Lakeville, sagte, dass er zunächst dachte, er hätte den Schein verloren, den er erhalten hatte, nachdem er im Lakeville Market & Liquors zwei Schnellscheine für die Mega Millions Lotterie und zwei für die Mass Cash Lotterie gekauft hatte. Später am Abend wurden Littles Gewinnzahlen für Mass Millions aufgerufen, und Nunes heckte angeblich einen Plan aus, um den Gewinn mit Hilfe ihres Kollegen Joseph Reddem, 32, der sie zur Lotteriezentrale fuhr, zu beanspruchen.

Die Lotteriebeamten wurden schnell misstrauisch, als sie bemerkten, dass der Schein zerrissen und verbrannt zu sein schien, was laut Nunes geschah, als sie ihn versehentlich auf ein Rohr legte. Nunes gab später zu, dass sie das Los nicht gekauft hatte, und mithilfe des Überwachungsvideos konnten die Beamten feststellen, dass Little das Los gekauft hatte.

Little sagt, dass er mit seinem 3-Millionen-Dollar-Gewinn zunächst die Hypothek auf sein Haus abbezahlen und einige Renovierungen vornehmen will.