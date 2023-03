Wutausbruch: Mutter greift Lehrerin wegen Flasche Cola an

Eine Mutter zeigt sich im Netz, echauffiert über das Verhalten der Klassenlehrerin ihrer Tochter während des Klassenausfluges. Denn während ihre Tochter sich in der Pause eine Flasche Cola gekauft hatte, griff die Lehrerin nicht ein. Die Reaktionen auf den Tweet sind gespalten.

Klassenausflug mit der Schule. Eigentlich eine freudige Angelegenheit.

Doch eine Mutter zeigt sich nun im Netz, echauffiert über das Verhalten der Klassenlehrerin ihrer Tochter während des Ausfluges. Denn: Als sich die zehnjährigen Kids in einem Café in der Pause etwas zu trinken kaufen konnten, kontrolliere die Lehrerin nicht, was ihre Schüler konsumierten. Denn eines der Kinder wagte es tatsächlich, sich eine Flasche Cola zu kaufen.

Die Mutter des wilden Mädchens lässt auf Twitter nun ihrer Wut über die Lehrerin freien Lauf.

Die 10jährige war heute mit ihrer Klasse auf einem Ausflug. Jeder durfte etwas Taschengeld mitnehmen, um sich im Café was zu kaufen.

Die Lehrerin hat null darauf geachtet (war vorm Café) und die Kinder haben sich Cola en masse reingezimmert.

Wie finden wir das ???? — The Schwäbin ???? (@Schwabenfraule) March 15, 2023

"Die 10jährige war heute mit ihrer Klasse auf einem Ausflug. Jeder durfte etwas Taschengeld mitnehmen, um sich im Café was zu kaufen.

Die Lehrerin hat null darauf geachtet (war vorm Café) und die Kinder haben sich Cola en masse reingezimmert.

Wie finden wir das ????", schreibt sie in den Sozialen Netzwerken.

Die Reaktionen wohl anders als gedacht

Denn die wenigsten User teilen ihre Meinung.

Stattdessen ging der Tweet viral. In weniger als 24 Stunden wurde der umstrittene Post fast 300.000-Mal angesehen. Und die Meinungen der anderen User dürften der Cola-Gegnerin offenbar alles andere als gefallen haben, denn die Kommentar-Funktion schränkte sie inzwischen stark ein. Bedeutet: Ein Großteil der geschriebenen Kommentare wurden von ihr zensiert.

Doch das hält die Twitter-Community augenscheinlich nicht davon ab, trotzdem auf die Meinung zu reagieren.

Unter den Kommentaren schreiben Eltern:

„Cool, weil eine Klassenfahrt Freiheit bedeutet. Da macht man natürlich Sachen, die man zu Hause so nicht dürfte. Oder waren wir anders?“.

und

„Es ist nicht die Aufgabe der Lehrkraft, den Colakonsum der Kinder zu kontrollieren. Es soll auch Eltern geben, die es ihren Kindern erlauben. Soll sie von jedem Elternteil eine Meinung dazu einholen und dann eine Strichliste führen?“

Jetzt: Sondersitzung des Elternbeirats

Aber nicht genug davon, denn die besorgte Mutter soll nun sogar eine Sondersitzung des Elternbeirats einberufen haben.