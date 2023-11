YouTube-Megastar lässt sich lebendig begraben

Während er sich mit Fertignahrung begnügen musste, kaum Platz für Bewegung hatte und keinerlei Privatsphäre für persönliche Bedürfnisse genoss, wurde die Tortur für den Internet-Superstar spätestens ab dem vierten Tag zur mentalen Herausforderung.

YouTube-Sensation MrBeast trotzt erneut den Grenzen des Zumutbaren. Der 25-jährige Jimmy Donaldson, weltweit bekannt als "MrBeast", hat für sein neuestes Video alle Maßstäbe gesprengt. Der YouTube-Milliardär ließ sich für eine ganze Woche lebendig begraben - ein wahrhaft bizarres Spektakel.

Mit 212 Millionen treuen Anhängern auf seinem Hauptkanal ist MrBeast der unangefochtene König der YouTube-Szene. Von seinen anfänglichen waghalsigen Challenges bis zu seinen aufwendigen Millionendollar-Videos hat der US-Amerikaner alles getan, um die Aufmerksamkeit der Massen zu gewinnen.

Doch diesmal kehrte der YouTuber zu seinen Wurzeln zurück. In einem atemberaubenden Projekt ließ er sich sieben Tage lang in einem Sarg unter der Erde beerdigen. Mit einem Hauch von Grusel startete er das Video: "Das ist das gruseligste, was ich je getan habe." Seine Freunde gossen währenddessen Erde auf den massiven Sarg, der MrBeast für eine Woche lang zu seinem neuen Zuhause werden sollte.

Während er sich mit Fertignahrung begnügen musste, kaum Platz für Bewegung hatte und keinerlei Privatsphäre für persönliche Bedürfnisse genoss, wurde die Tortur für den Internet-Superstar spätestens ab dem vierten Tag zur mentalen Herausforderung. "Es ist ein komisches Gefühl. Ich bin sehr müde, aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht schlafen", gestand er unter Tränen.

Doch die Fans dürfen aufatmen! Mithilfe seiner Freunde, die mit humorvollen Einlagen die Zeit verschönerten, überstand MrBeast auch die tiefsten Tiefen seines unterirdischen Experiments. Am fünften Tag durchbrach er die 200-Millionen-Abonnenten-Marke, und die Vorfreude auf die Wiederauferstehung begann zu wachsen.

Mit dem finalen Angriff auf den Sarg in den frühen Morgenstunden des siebten Tages, begleitet von Konfetti und einer kleinen Feier an der Oberfläche, wurde MrBeast schließlich aus seinem Erdverlies befreit. Das Video eroberte in kürzester Zeit die Herzen von über 42 Millionen Zuschauern