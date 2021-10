Vom Topf in den Napf

HelloBello kocht frisch, gesund und ausgewogen für deinen Hund.

Was würden Hunde kochen, wenn sie könnten? Mit dieser Frage hat sich das Wiener Unternehmen “HelloBello” beschäftigt und darauf gleich drei Antworten gefunden: Bello’s Cowgenuss, Bello’s Gockelspeis und Bello’s Ringeltanz.

Mit gekochtem Frischfutter läutet HelloBello eine neue Ära der Hundeernährung ein. Das Futter für den Vierbeiner kommt jetzt nicht mehr aus der Dose oder dem Sack, sondern direkt aus dem Kochtopf. Das Konzept orientiert sich an der Methode der Fleischsaftgarung in Kombination mit hochwertigen, regionalen Zutaten aus Österreich. Klingt fast so, als könnte es zu Hause auch einfach nachgemacht werden. Doch so leicht ist das leider nicht.

© HelloBello ×

Für den Hund kochen ist eine Herausforderung

Für Hunde ist es enorm wichtig, optimal mit allen Nährstoffen versorgt zu sein. Bei einer Unter- und sogar bei einer Überversorgung, kann es schnell zu gesundheitlichen Problemen kommen. Die Krux an der Sache ist, dass sich Nährstoffmängel oft erst nach langer Zeit zeigen und dann nur noch schwer wieder in den Griff zu bekommen sind. Wer also selber für seinen Hund kochen möchte, muss nicht nur besonders gut informiert sein, sondern auch Tag für Tag bis ins kleinste Detail die Menüs planen und jedes einzelne Vitamin, jedes Spurenelement und jeden Nährstoff berechnen, um dem Hund wirklich zu geben, was er braucht.

© HelloBello ×

Von spezialisierten Tierärzte*innen entwickelt

Um den Hundebesitzer*innen den Aufwand und vor allem die Unsicherheit abzunehmen, hat HelloBello seine Rezepte gemeinsam mit einem Team aus internationalen, spezialisierten Tierärzte*innen entwickelt. Der Konfigurator auf www.hellobello.at erfragt alle wichtigen Informationen über den Hund und berechnet die Rationen individuell. Ist die Bestellung abgeschickt, wird das Futter frisch zubereitet und gekühlt an die Wohnungstür geliefert. Die Antwort lautet also: Wenn Hunde kochen könnten, würden sie sich die Arbeit sparen und HelloBello bestellen. Denn frischer, gesünder und leckerer geht es nicht. Mehr Infos gibt es unter www.hellobello.at.

