So wird Ihr Speiseplan nachhaltiger und gesünder

- Weniger Lebensmittel werden verschwendet. Wenn Sie Vorplanen, können Sie schon bewusst nur die Lebensmittel kaufen die Sie für Ihre Malzeiten brauchen. So weiß man schon im Vorhinein, für was man die Lebensmittel braucht und die Wahrscheinlichkeit, dass man sie dann wegschmeißt, ist geringer. - Man spart sich Zeit. Und das nicht nur beim Kochen, sondern auch beim Einkaufen. Es muss nicht mehr überlegt werden, was man kaufen oder kochen möchte: es reicht einfach einen Blick auf den Essensplan. Salatdressings vorbereiten oder Gemüse vorschneiden ist ebenso ein extremer Zeitsparer. - Es kann bewusster gegessen werden. Die Chance, dass man sich Take-Out oder Fast-Food holt, ist natürlich viel geringer, wenn im Kühlschrank Lebensmittel sind und Sie schon eine Mahlzeit geplant haben. - Man kann Mahlzeiten mit regionalem Obst und Gemüse planen. Bevor Sie mit dem Meal- Prep starten, erkundigen Sie sich, welches Gemüse gerade in Saison ist. So können Sie bewusst Rezepte suchen, die regionale und saisonale Lebensmittel enthalten und ihren CO2-Fußabdruck senken.