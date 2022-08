COOKING-Eventtipp

Feinschmecker-Alarm. COOKING hat die besten Event-Tipps.

#1: Gault & Millau Genuss-Messe 2022

Kulinarische Superlative. Freunde der gehobenen Küche haben es bereits mitbekommen: Am 17. und 18. September (12-18 Uhr) verwandelt sich der Kursalon Hübner (Johannesgasse 33,1010 Wien) in Wien wieder zum Hotspot der österreichischen Kulinarik-Szene. Gourmets können es kaum erwarten, auf die nationale Kochelite zu treffen und sich durch die zahlreichen Stationen zu kosten. 100 Haubenköche der berühmtesten Restaurants in Österreich, 100 renommierte österreichische Winzer und eine Auswahl der besten Produzenten stellen ihre Kreationen zum Verkosten bereit! Ein weiteres Highlight der alljährlichen Genuss-Messe ist die Showküche. Hier haben die Gäste die Möglichkeit, den Haubenköchen beim Live-Cooking über die Schulter zu schauen. Tickets sichern unter www.gm-events.at

Eine Auswahl der Spitzenköche

Samstag, 17.9.22- Eduard Dimant, Mochi - Konstantin Filippou, Restaurant Konstantin Filippou- Lukas Kapeller, Restaurant Kapeller (JRE) - Sascha Kemmerer, Kilianstuba - Michael Kolm, Restaurant Bärenhof (JRE) - Ernst Moser, Restaurant Saluti - Patrick Mühlbacher, Mühlbacher - Max Natmessnig, Chef 's Table Rote Wand - Theresia Palmetzhofer, Gasthaus zur Palme - Heinz Reitbauer, Steirereck im Stadtpark

Sonntag, 18.9.22- Stefan Eder & Eveline Wild, Hotel &Restaurant der Wilde Eder (JRE) - Michael Gubik, Heunisch&Erben - Roland Huber, Esslokal (JRE) - Harald Irka, Am Pfarrhof- Martin Klein, Ikarus-Hannes Müller, Die Forelle (JRE) - Lukas Nagl, Bootshaus (JRE)- Josef Steffner, Restaurant Mesnerhaus (JRE) - Stefan Steinhöfer, Am Friedrichshof - Martin Steinkellner, Steirerschlössl

Alle weiteren Köche sowie das Programm online unter www.gm-events.at



#2: Ein Stück Italien

A presto! Im Rahmen des Wiener Filmfestivals am Rathausplatz verbreitet die Piazza Aperol bis 4. September täglich (Mo bis So: von 11-24 Uhr) sommerliche Lebensfreude mit original italienischer Aperitivo Stimmung. Für die musikalische Untermalung sorgen jeden Mittwoch von 16.30-20.30 Uhr coole italienische DJ Sounds bei der Serata Italiana. Vorbeischauen!