Die besten Restaurants des Landes

Die Falstaff-Gabeln wurden wieder vergeben. Top-3-Trio triumphiert auch im Corona-Jahr.

Das Steirereck in Wien, die Obauer-Brüder in Salzburg und das Landhaus Bacher in Niederösterreich bilden wieder die qualitative Spitze des Fallstaff-Rankings. Mit jeweils 99 Punkten und 4 Gabeln verteidigt das Trio ihre Vorjahres-Platzierung im Guide für das Jahr 2021. Der Titel des "Gastronom des Jahres" geht heuer an Joschi Walch von der "Roten Wans" in Lech am Arlberg, Haya Molcho wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Pablo Meier-Schomburg bietet den Gästen im Wiener "Schwarzen Kameel" das "Beste Service".

"Mochi" für bestes Take-Away prämiert

Im Krisenjahr waren Take-Away-Konzepte von zentraler Bedeutung für die Gastronomie. In dieser Kategorie wurde das "Mochi"-Duo Eddi Dimant und Tobi Müller für ihre Teishoku-Boxen ausgezeichnet. Paul Ivić vom Veggie-Hotspot "Tian" konnte in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Innovation – curated by Vöslauer“ überzeugen.

Top 5: Gesamtwertung für Österreich



1. Steirereck, 1030 Wien – 99 Punkte

1. Landhaus Bacher, 3512 Mautern an der Donau – 99 Punkte

1. Obauer, 5450 Werfen – 99 Punkte

2. Amador, 1190 Wien – 98

2. Mraz & Sohn, 1200 Wien – 98

2. Rote Wand Chef’s Table im Schualhus, 6764 Lech – 98

3. Döllerer, 5440 Golling – 98

3. Ikarus Hangar-7, 5020 Salzburg – 98

3. Paznaunerstube Trofana Royal, 6561 Ischgl – 98

4. Die Forelle, 9762 Weißensee – 97

4. Die Weinbank – Restaurant, 8461 Ehrenhausen – 97

4. Griggeler Stuba, 6764 Lech – 97

4. Harald Irka am Pfarrhof, 8444 St. Andrä im Sausal – 97

4. Silvio Nickol, 1010 Wien – 97

4. Stüva, 6561 Ischgl – 97

5. Bootshaus Restaurant, 4801 Traunkrichen - 96

5. Senns Restaurant, 5020 Salzburg - 96 Punkte

Beste Hotels ausgezeichnet

"Jetzt kehrt der Genuss endlich zurück und uns steht ein Reiseboom bevor“, zeigt sich Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam bei der Präsentation des Falstaff Restaurant Guides und des Falstaff Hotel Guides zuversichtlich. Heuer bedachte man erstmals auch die von der Krise schwer gebeutelte Hotellerie-Branche mit einem eigenen Guide. Die Top-5-Platzierungen der besten Hotels Österreichs belegen folgende Häuser:

1. Hotel Almhof Schneider, Vorarlberg: 100 Falstaff-Punkte

2. Chalet N, Vorarlberg: 100 Falstaff-Punkte

3. Hotel Trofana Royal, Tirol: 99 Falstaff-Punkte

4. Hotel & Chalet Aurelio, Vorarlberg: 99 Falstaff-Punkte

5. Schlosshotel Ischgl, Tirol: 99 Falstaff-Punkte