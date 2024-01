Dieses Obst und Gemüse hat im Februar Saison

Im Februar ist das Angebot gesunder Köstlichkeiten groß. Wir verraten, welche Obst- und Gemüsesorten man gerade aus heimischen Anbau kaufen kann.

Wer sich für saisonales Gemüse und Obst entscheidet, wird mit schmackhaften Produkten belohnt und tut auch gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt. Da wir fast jedes Gemüse zu jeder Jahreszeit im Supermarkt kaufen können, vergessen wir häufig, welche Sorten gerade Saison haben. Diese Frage kann mit einem Saisonkalender beantwortet werden. Hier erfahren Sie, welches Obst und Gemüse Sie im Februar aus heimischem Anbau kaufen können.



Saisonale Salate Im Februar

Feldsalat

Während der natürlichen Erntezeiten ist der Geschmack und Nährstoffgehalt am intensivsten. So besticht der Feldsalat mit seinem unverwechselbar würzigen Geschmack. Er schmeckt leicht nussig und hat zudem einen hohen Vitamin C Gehalt.

Chicorée

Das gesunde Wintergemüse enthält viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Die Bitterstoffe fördern due Verdauung und die Darmflora wird positiv beeinflusst.

Saisonales Gemüse

Grünkohl

Wer die Vitaminbombe noch genießen möchte, sollte jetzt zugreifen, denn bald ist die Zeit vorbei. Zu den gesunden Stoffen in Grünkohl zählen etwa Vitamin A, C, E und K. Zudem punktet er mit reichlich Ballaststoffen und Eiweiß.

Pastinaken

Das leckere Wurzelgemüse ist ein echter Sattmacher! Außerdem liefern Pastinaken Kalium, Magnesium und Vitamin C und bieten viel Abwechslung auf dem Teller.

Kartoffeln

Mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen ist und bleibt ein äußerst gesundes Nahrungsmittel. Ohne Fett zubereitet liefern Kartoffeln wenig Kalorien und sättigen trotzdem angenehm und anhaltend.

Sellerie

Auch die Nährwerte von Sellerie können sich sehen lassen. Das würzige Gemüse enthält Vitamin K, Folsäure, dazu noch viele B und C-Vitamine. Außerdem profitiert Sellerie von einer Reihe an entzündungshemmenden Antioxidantien und ihm wird eine wohltuende Wirkung nachgesagt.

Zwiebel

Ob rot, braun oder weiß: Zwiebeln sind richtig gesund und liefern dem Körper wichtige Vitalstoffe. Sie stecken ebenso voller Vitamin C und Kalium.

Saisonales Obst

Birnen

Die Birne ist ein hervorragender Ballaststoff-Lieferant und schmeckt pur oder als Zutat zu herzhaften oder süßen Gerichten.

Äpfel

Der Apfel gilt als der Gesundmacher schlechthin. Sogar der Cholesterinspiegel kann durch seinen Verzehr gesenkt werden.

Dieses Gemüse hat ebenfalls Saison