Verabschieden Sie sich von Margherita und Calzone und heißen Sie Gerti und Ferdl herzlich willkommen! Rechtzeitig zum Sommer präsentiert die renommierte Mühle Fini's Feinstes ihre neueste Kreation: die erste österreichische Pizza.

Doch dieser kulinarischen Köstlichkeit fehlt noch der passende Name. Deshalb startet Fini's Feinstes jetzt ein aufregendes Online-Voting, bei dem Sie mitmachen können. Gehen Sie gleich jetzt auf finis-feinstes.at und geben Sie Ihre Stimme ab. Das Voting läuft bis zum 30. Mai. Anfang Juni wird dann die erste österreichische Pizza stolz von den Müller:innen aus Niederösterreich präsentiert.

Eine Hommage an die Region

Mit dieser Aktion möchte Fini's Feinstes vor allem auf die Qualität des heimischen Weizens aufmerksam machen. Über 65% des österreichischen Qualitätsweizens wächst in Niederösterreich und dem Burgenland, nur etwa 80 Kilometer entfernt von der Mühle von Fini's Feinstes in Schwechat. Dieser heimische Weizen ist perfekt geeignet für köstliche Pizzaböden. "Für eine gute Pizza braucht es hohe Hitze im Ofen und geschickte Teigzubereitung – doch all das wäre nichts ohne guten Weizen mit hohem Kleberanteil. Dieser gedeiht direkt vor unseren Haustüren und damit ist es längst an der Zeit, die erste österreichische Pizza zu küren", erklärt Peter Stallberger, der Mühlenchef.

© GoodMills Peter Stallberger - Geschäftsführer von Fini’s Feinstes (GoodMills Österreich GmbH)

Sie haben die Wahl zwischen den Namen "Josefine", "Gerti" und "Heidi" für die Pizza mit Bergkäse und Alpenkräutern sowie "Ferdl", "Franzl" und "Sepp" für die Variante mit Speck und Schnittlauch. Entscheiden Sie mit, welcher Name gewinnen wird.

Hochwertiger heimischer Weizen für perfekte Pizzaböden

Der entscheidende Faktor ist der Kleber. Weizen unterscheidet sich von anderen Getreidesorten durch seinen hohen Klebergehalt. Je höher der Klebergehalt, desto luftiger und voluminöser wird der Teig oder das Gebäck. Der Kleber besteht aus Gluten, das wiederum aus Gluteninen und Gliadinen besteht. Die Glutenin-Moleküle verleihen dem Teig Struktur, während die Gliadine dem Teig Elastizität verleihen, ohne dass er reißt - eine besonders wichtige Eigenschaft für perfekte Pizzaböden. Doch nicht jeder Weizen ist gleich: "Weizen ist sehr wählerisch, wenn es um den Boden, das Wasser und Klima geht. Er wird zwar auf allen Kontinenten angebaut, doch nur an ganz wenigen Fleckerln dieser Erde kann er sein volles Potenzial entfalten. Österreichische Äcker sind Spitzenreiter, unser Klima ist warm und doch nicht zu feucht. Das macht uns zur Heimat von Qualitäts- und Premiumweizen mit besten Kleberwerten ", betont Peter Stallberger, der Müller aus Leidenschaft, passionierte Hobby-Pizzabäcker und Geschäftsführer von Fini's Feinstes.

© Marian Moschen

2023 - Das Jahr des Pizza-Trends und der Geburt der ersten österreichischen Pizza

Hochwertige Pizzen sind in diesem Jahr überall im Trend. Pizzaöfen werden gekauft, Pizzerien boomen, und Pizzasteine erleben einen wahren Durchbruch. Die Ursprünge der Pizza reichen angeblich bis ins Jahr 997 zurück, als der Begriff "pitta" einen Fladen bedeutete. Obwohl es keine bestimmte Stadt als Ursprungsort gibt, hat sich die Pizza im Laufe des Mittelalters in Italien entwickelt. "Die beliebtesten Pizzen sind Umfragen zufolge etwa die Margherita, Quattro Formaggi und Calzone. Doch ist die Pizza ein rein italienischer Genuss? Für uns ist sie kaum noch wegzudenken aus heimischen Küchen, gerade weil sich unser heimischer Weizen und das daraus entstehenden Mehl so richtig sehen lassen kann. Damit machen wir das Pizza-Trendjahr 2023 zum Geburtsjahr für die 1. österreichische Pizza", verkündet Stallberger begeistert den Start des Votings. Übrigens wird ein Drittel des österreichischen Weizens nach Italien exportiert, um den Klebergehalt im Mehl für besonders gute Pizzaböden zu erhöhen - ganze 450.000 Tonnen.

© Marian Moschen

Namen mit klangvoller Tradition gesucht

Die Zutaten für die ersten österreichischen Pizzen könnten nicht regionaler sein - und die Namen nicht österreichischer. Auf den knusprigen Teigen finden sich herzhafter Bergkäse und feine Alpenkräuter. Für diese Pizza stehen die Namen "Josefine", "Gerti" und "Heidi" zur Wahl. Der Amico überzeugt mit würzigem Tiroler Speck und frischem Schnittlauch. Hier können Sie zwischen den Namen "Ferdl", "Franzl" und "Sepp" wählen. Die köstlichen Beläge stammen übrigens von heimischen Bäuer:innen, die nach dem Voting Anfang Juni vorgestellt werden. Fini's Feinstes wird dann die Gewinner-Namen und die dazugehörigen Rezepte präsentieren, sodass Sie die Pizza auch zu Hause genießen können. So steht dem gemeinsamen Pizzagenuss mit Familie, Nachbar:innen, Kolleg:innen und Lieblings-Amicis nichts mehr im Wege.

© www.finis-feinstes.at