Haute Boulangerie im steirischen Gnas

Radikales Nachhaltigkeitskonzept.

Es ist ein ungewöhnlicher und exponierter Ort, an dem Meisterbäcker Peter Kirchengast seine Bio-Dampfbäckerei "Vom Lichtenberg - haute boulangerie" eröffnet hat: Auf einer Anhöhe über der südoststeirischen Gemeinde Gnas - am sogenannten Lichtenberg - wurde die neue Bio-Schaubäckerei mit Verkaufsladen mitten in der Natur mit Blick auf die 2 Hektar große eigene Landwirtschaft errichtet. Die Bio-Zutaten für alle Brot- und Gebäckspezialitäten stammen zum Großteil aus der nächsten Nachbarschaft oder vom eigenen Hof und sogar gebacken wird CO2-neutral. Möglich macht das ein Dampfbackofen, der mit Pellets befeuert wird - in Österreich bislang einzigartig. Die exponierte Lage wird dabei als Vorteil gesehen: "Wer zu uns kommt, kommt ganz bewusst", so Kirchengast.

Vom Lichtenberg - haute boulangerie

8342 Gnas

Lichtenberg 17

Do-Sa 6-11 und 14-18 Uhr

So 6-11 Uhr

www.vomlichtenberg.at