× Tartufo Totale im VIENNABallhaus

Trüffelgenuss am Alsergrund: Am 22. und 23.Oktober von 11-20 Uhr dreht sich alles um die Trüffel!

Tartufo Totale heißt es wieder im VIENNABallhaus (Berggasse 5,1090 Wien), das traditionell stimmungsvoll den Start der Trüffelsaison in Wien inszeniert. Bereits zum vierten Mal setzt man in den ersten Herbsttagen die junge, erntefrische und erlesene Starknolle in das verdiente Rampenlicht und lässt ein grandioses Universum an Trüffelprodukten, deren Begleitern und exklusiven Geschmacksfreuden aufmarschieren.

© Vienna Ballhaus ×

Für Gourmetgenuss sorgt das etablierte Pop-up-Restaurant von Hannahs Plan mit exquisiten Trüffelgerichten und live Wiener Herzmusik vom Peter Havlicek-Trio! Ausgesuchte edle Tropfen gibt es zu verkosten, zu trinken und zu kaufen, jede einzelne Flasche Trüffel - bezogen handverlesen, trüffelige Bomben - Mixtures kredenzt Heinz Kaiser von Dino's Apothecary Bar, der aktuell besten Bar Österreichs (Rolling Pin).

© Hannahs Plan ×

DAS Trüffeluniversum für Feinschmecker, Genussmenschen und Maniacs formidablen Geschmacks!