× Wenn der Arlberg zum Weinberg wird

Arlberg Weinberg. Ab dem 8. Dezember treffen sich hier wieder Liebhaber und Produzenten gehobener Weine.

Lech Zürs am Arlberg zählt 1.500 Einwohner und 36 GaultMillau-Hauben. Kein Wunder, dass der Ort als Mekka für Gourmets gilt. Eine weitere Besonderheit ist aber die unglaubliche Weinkompetenz des hochalpinen Dorfes.

© Instagram / arlbergweinberg ×

Wer sich selbst davon überzeugen möchte, hat von 8. bis 18. Dezember bei dem kulinarisch-vinophilen Eventreigen "Arlberg Weinberg" viele Möglichkeiten dazu. In diesem Zeitraum dreht sich bei mehr als 25 Veranstaltungen alles um großartige Weine und fantastisches Essen. Nationale und internationale Winzer:innen und Weingüter bringen Schätze und Highlights aus ihren Weinkellern in das Gourmetdorf. Ein besonderer Schwerpunkt gilt in diesem Jahr der Champagne. Auch Lechs Topköche werden zeigen, was sie können.

© Instagram / arlbergweinberg

Was Sie am Weinberg erwartet



8. Dezember: Die Wachau präsentiert ab 15.30 Uhr im Hotel Sandhof eine Zeitreise durch 4 Jahrzehnte.

Ebenfalls am 8.12. findet das schon legendäre Winzerkino & die Big Bottle Party im Hotel Schmelzhof statt.

9. Dezember: Johannes Pfefferkorn serviert im Romantik Hotel Die Krone von Lech 12 Prestige-Champagner.

10. Dezember: Die steirischen Winzer bitten zur STK Party im Burg Vital Resort in Lech.

Weine aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Österreich gibt es beim "Köstlichen Ring", einer kulinarischen Wanderung durch 4 Hotels, zu verkosten.

14. Dezember: Raritäten wie Mouton Rothschild 1986, Wittmann Morstein, Chateau d'Yquem und Egon Müller Schwarzhofberg werden zum ersten Menü des neuen Küchenchefs am Chef's Table im Hotel Rote Wand präsentiert.



Arlberg Weinberg, 8. bis 18. Dezember 2022, alle Infos zu den Veranstaltungen und Preisen unter www.lechzuers.com/de/arlberg-weinberg