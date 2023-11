Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater

Im Winter wird es in der Luftburg richtig besinnlich! Mit Punsch, Musik und Outdoor-Überraschungen wird Weihnachtsmarkt-Stimmung in den feierlich beleuchteten Gastgarten gezaubert.

Die Hände wärmet man sich ab dem 17. November an heißem Glühwein und fruchtigem Apfelpunsch. Mit Wolldecken können Gäste auf selbstgebauten Stroh-Garnituren im Garten Platz nehmen und die frische Praterluft in vollen Zügen genießen. Wer dazu noch Geschenkideen für Weihnachten sucht, wird im Krimskrams & Kramuri Shop fündig.

Der winterliche Punschgarten in der Luftburg Kolarik im Prater

Seit 17.11.2023 und bis 07.1.2024 kann man den Punschgarten täglich ab 12 Uhr im Gastgarten & Erlebniswelt in der Luftburg besuchen.

Outdoor-Action für die ganze Familie

Für Kinder baut das Team der Luftburg einen kleinen Outdoor-Spielplatz mit überdachter Kinderspielwiese aus Stroh auf. Wer sich sportlich betätigen möchte, kann an den gratis Boccia-Bahnen sein Wurfgeschick unter Beweis stellen. Und wer mehr Action sucht, kann in der Erlebniswelt auf den Luftburgen toben. Moment mal – wie bitte?

Die Luftburgen haben auch im Winter geöffnet? Richtig! Auch bei kalten Temperaturen kann im Sonnenschein gesprungen werden. Wir finden das richtig toll!

Abseits vom Trubel der Stadt lässt sich die Vorweihnachtszeit im gemütlichen Punschgarten der Lufftburg. richtig genießen.

Der Gastgarten verwandelt sich



Winterlich dekorierter Gastgarten

Gemütliche Stroh-Sitzgelegenheiten

Heißer Bio-Punsch & -Snacks

Weihnachtliche Musik

Gratis Outdoor-Spielplatz

Gratis Boccia-Bahn

Erlebniswelt: gratis Luftburgspringen

Geschenkideen in unserem Shop „Krimskrams & Kramuri“

Der Nikolo kommt in die Luftburg

Auch diesen Advent beehrt der Nikolo endlich wieder den Wiener Prater. Am Sonntag den 3. Dezember um 16Uhr wird im Glaspalast der Luftburg auch heuer gemeinsam gespeist und mit großen Augen auf den Nikolo gewartet, der für jedes brave (und angemeldete) Kind ein bunt befülltes Nikolo-Sackerl bereithält.

Jedem Kind, das im goldenen Buch des Nikolo angeführt ist, wird ein Sackerl gefüllt mit Überraschungen und Naschereien mit einer persönlichen Botschaft und vielen lobenden Worten überreicht.

Nach der Tischreservierung (Stichwort “Nikolo” angeben) wird mit der Reservierungsbestätigung das Formular für den Nikolo zugesendet. Dieses bitte ausfüllen und spätestens 3 Tage vor dem Event zurücksenden – damit es auch sicher im weisen Nikolobuch landet!

Der Teilnahmebeitrag beträgt € 19,50 pro Kind und beinhaltet:

ein Bio-Gericht nach Wahl von der Kinderspeisekarte

ein Bio-Kindergetränk

ein gut gefülltes Nikolo-Sackerl voller Überraschungen

die lobenden Worte vom Nikolo persönlich

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt & nur in Begleitung Erwachsener möglich. Empfohlen ab 1 Jahr, kein Krampus!

Christbaumverkauf-Party

„Christbaum aussuchen gehen“ – wird in der Luftburg zum Event! Am 10. Dezember 2023 von 12 bis 20Uhr.

DJ Steve Nick sorgt für gute Stimmung, eine Bar mit winterlichen Cocktails aus der Bully-Bar (powered by Organics by Red Bull), Punsch & Snacks, uvm. runden die Party ab – so lässt sich der gemeinsame Christbaumkauf mit Freunden und Familie genießen!

Christbaum & DJ & Cocktails

Der Christbaum, das Zentrum vieler Weihnachtsfeiern, ist etwas Besonderes und ihn gemeinsam mit den Lieben auszusuchen ebenso.

Er soll bis an die Decke reichen oder aufs Tischerl neben den Fernseher passen. Und er muss buschig sein! Oder doch schön luftig, damit die ganzen Kugeln drauf passen. Nein, wir nehmen den kleinen Krummen mit dem abgebrochenen Ast. Satt grün soll er sein – und duften – das tun sie in der Luftburg alle!

Das Christbaum-Aussuchen wird in der Luftburg zu einer kleinen weihnachtlichen Party, bei der Familie und Freunde zusammenkommen, sich beratschlagen und den perfekten Baum finden können. Darum gibt es im winterlich dekoriertem Gastgarten nicht nur wunderschöne Bäume, sondern auch:

Gemütliche Stroh-Sitzgelegenheiten

DJ Steve Nick

Cocktails aus der Bully Bar (powered by Organics by Red Bull)

Heißen Bio-Punsch & -Snacks

Gratis Boccia-Bahn

Gratis Outdoor-Spielplatz

Erlebniswelt: gratis Luftburgspringen

Geschenkideen im Shop „Krimskrams & Kramuri“

Nachhaltige Christbäume

Die Nordmann-Tannen des Bio-Bauernhofs Großingerhof haben ein herrliches Grün und einen unverkennbaren Duft. Acht bis zwölf Jahre lang unter nachhaltiger Bewirtschaftung in Niederösterreich herangewachsen, werden sie in günstigen Mondphasen geschnitten.

Übrigens!

Aussuchen und gleich mitnehmen oder einlagern: die erstandenen Bäume können entweder sofort mitgenommen oder auf eigene Verantwortung bis 23.12. in der Luftburg – Kolarik im Prater eingelagert werden. Abholung am Samstag, 23.12. zwischen 11 und 14 Uhr möglich.