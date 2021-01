Influencer-Tipp auf Instagram: Alle holen sich den "Schmarrn-to-go" vom Demel!

Wiener Kulinarik gibt es auch im Lockdown zu genießen. Die traditionelle K. u. K. Hofzuckerbäckerei Demel am Kohlmarkt in der Innenstadt verkauft solange, bis das Lokal wieder öffnen darf, „Kaiser To Go“ – den beliebten Wiener Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster und Rosinen zum Mitnehmen beim Spazieren durch die Stadt. In den Schaufenstern des Lokals kann die Zubereitung des Schmarrns beobachtet werden. Je nach Hunger kann zwischen einer kleinen (5,90 Euro) und einer großen (7,50 Euro) Portion gewählt werden. Täglich geöffnet!



Kohlmarkt 14, 1010 Wien