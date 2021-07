Restaurantjuwel am Wörthersee

Ausnahmekoch Hubert Wallner setzt am Wörthersee ein kulinarisches Ausrufezeichen.

Wenn Hubert Wallner neu durchstartet, dann im großen Stil. Mit seinem neuen „Gourmet Restaurant Hubert Wallner“ am Südufer des Wörthersees etabliert der „Gault Millau-Koch des Jahres 2020“ einen neuen Hotspot für Österreichs Gourmetszene.

Alpe-Adria-Küche

Seine legendäre Alpe-Adria-Küche (die noch innovativer interpretiert wird!) verbindet er dort gekonnt mit lässigem Design und Traumblick über den See. Im lichtdurchfluteten Restaurant, das sich zum See hin zu einer exklusiven Terrasse öffnet, bestimmen elegante Blau- und Beigetöne das sehr offene Ambiente mit viel Freiraum zwischen den exklusiv designten Tischen. Der eigentliche Star bleibt aber natürlich die Küche, widergespiegelt in einem 5- und einem 7-Gänge-Menü. Aber auch À-la-Carte-Bestellungen sind möglich.

Gourmet Restaurant Hubert Wallner, Seeplatz Nr. 6, 9082 Dellach / Maria Wörth, Tel.0664 40 12 730 www.hubertwallner.com