× Keks-Rezepte aus der Royal-Küche

Carolyn Robb, die langjährige Köchin von König Charles III., sorgt mit ihrem Rezept-Sammelsurium aus der Palastküche für weihnachtliche Stimmung. Ein kulinarischer Hit für leidenschaftliche Royal-Fans!

Blauschimmelkäse-Walnuss-Cracker

Portionen: ca. 30 Cracker



Zutaten

125 g Mehl, plus mehr zum Verarbeiten

60 g kalte Butter, in Stückchen geschnitten

80 g Blauschimmelkäse, zerkrümelt

60 g Walnüsse, gehackt

1 Ei, getrennt

abgezupfte Blätter von 5 frischen Thymianzweigen

Meersalz zum Bestreuen

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180°C vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier oder Silikon-Backmatten auslegen. Mehl und Butter in die Küchenmaschine geben und mixen, bis eine grob-krümelige Mischung entsteht. 60 g Blauschimmelkäse, 30 g Walnüsse und das Eigelb dazugeben und mixen, bis ein grober Teig entsteht.

2. Den Teig in eine Schüssel geben und mit den Händen verkneten, bis er geschmeidig und glatt ist. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwa 6 mm dünn ausrollen, mit einem Ausstecher nach Wahl (ø 5 cm) so viele Cra cker wie möglich ausstechen und mit etwa 2,5 cm Abstand zueinander auf die Backbleche geben. Die Teigreste verkneten, aus rollen und weitere Cracker aus stechen, bis der Teig verbraucht ist.

3. Den übrigen Blauschimmelkäse (20 g), die übrigen Walnüsse (30 g) und den Thymian in eine kleine Schüssel geben und vermischen. Das Eiweiß in eine zweite Schüssel geben und verquirlen. Die Cracker mit Eiweiß bestreichen und mit der Käse-Nuss-Mischung sowie etwas Meersalz bestreuen.

4. Die Cracker 15–20 Minuten goldbraun backen und dann auf den Backble chen auf Kuchengittern auskühlen lassen. Sie halten sich in einem luftdicht verschließbaren Behältnis bei Zimmertemperatur bis zu 5 Tage. Nach Bedarf kann man sie vor dem Servieren im Backofen bei 180°C kurz erhitzen, bis sie wieder knusprig sind.

Mince Pies

Portionen: 30 Stück



Zutaten

Für den Mürbteig:

225 g Mehl, plus mehr zum Verarbeiten

50 g Zucker, 140 g Butter (Zimmertemperatur)

1 Eigelb, mit 1EL kaltem Wasser verquirlt

Optional, für zusätzliches Aroma:

1TL Orangenabrieb ½TL Lebkuchengewürz oder ½TL reines Mandel oder Vanilleextrakt

Für die Füllung:

250 g Weihnachtliches Mincemeat, siehe Rezept

Für die Macaronhäubchen:

1 Eiweiß

50 g Zucker

60 g gemahlene Mandeln oder ungesüßte Kokosraspel

3½EL Mandelblättchen oder ungesüßte Kokosspäne zum Dekorieren

kleine weiße, silberne und/oder goldene Zuckerperlen und/oder Hagelzucker zum Dekorieren der Mince Pies mit Sternen

Staubzucker zum Bestäuben

Scotch Coffee

Portionen: 1



Zutaten

50 ml Drambuie

1–2TL Demerara-Zucker

200 ml heißer frisch gebrühter Kaffee

160 g leicht geschlagenes Obers

essbare Goldsterne oder Zartbitter-Schokoladen­späne zum Dekorieren

Zubereitung

1. Einen Teelöffel in ein 250 ml fassendes Stielglas geben und dieses mit heißem Wasser füllen, um das Glas zu erwärmen (der Teelöffel sorgt dabei dafür, dass das Glas nicht springt). Nach etwa 1 Minute das Wasser weggießen, Drambuie, Demerara-Zucker nach Geschmack und Kaffee in das Glas geben und gut umrühren.

2. Das geschlagene Obers über einen Löffelrücken vorsichtig in das Gas gießen, sodass sie sich nicht mit dem Kaffee vermischt. Essbare Goldsterne oder Zartbitter-Schokoladenspäne auf das Obers geben und den Scotch Coffee sofort servieren.