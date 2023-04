Blitzrezept von Jamie Oliver für die beste Tomatensoße

Nudeln mit Tomatensoße: geht immer! Statt auf fertige Tomatensoße setzen wir aber auf das Rezept von Jamie Oliver.

Egal ob Spaghetti, Penne oder Farfalle, eine köstliche Tomatensoße darf dabei nicht fehlen! Das Gericht gelingt immer, schmeckt immer – und ist schnell gemacht. Jamie Olivers berühmte Tomatensoße schmeckt dabei um Längen besser als das fertige Sugo aus der Dose, ist aber genauso schnell zubereitet, wie man ein Fertigglas aufdrehen und erwärmen kann! Mit Erbsen und Hartkäse verfeinert die Tomatensoße jedes Pasta-Gericht.

Zutaten:

1 rote Chilischote

2 Knoblauchzehen

1 Dose stückige Tomaten

80 g Erbsen (gefroren)

Parmesan am Stück

Schafskäse am Stück

Olivenöl

Pfeffer

Salz

Frischer Basilikum

Nudeln nach Wahl

Zubereitung:

1. Die Chilischote der Länge nach halbieren. Wer es nicht so scharf mag, entfernt die weißen Kerne – es bleibt trotzdem schön pikant!

2. Die Chilischote und die Knoblauchzehen kleinschneiden und mit etwas Öl in einer Pfanne erhitzen.

3. Ein paar Basilikumblätter mit Stiel abschneiden. Die Stiele kleinschneiden und mit in die Pfanne geben.

4. Währenddessen die Nudeln mit sprudelndem Salzwasser aufsetzen und al dente kochen.

5. Die Tomaten mit in die Pfanne geben. Tipp: Jamie Oliver zerdrückt die Tomaten vorher mit den Händen und spült die Dose mit etwas Wasser aus, das dann ebenfalls in die Pfanne kommt.

6. Anschließend die Erbsen zur Soße in die Pfanne geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Soße etwas köcheln lassen.

7. Wenn die Nudeln fertig sind, mit der Soße anrichten und mit frischem geriebenen Parmesan und Schafskäse sowie einem Schuss Olivenöl garnieren. Die restlichen Basilikumblätter dazugeben, noch einmal pfeffern, und fertig!

Guten Appetit!