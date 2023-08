Lust auf Eierschwammerl-Ravioli?

Sie lieben Eierschwammerl genauso, wie wir? Dann lassen Sie den aromatischen Pilz wieder regelmäßig auf Ihren Speiseplan! Wie wäre es zum Beginn der Saison mit einem köstlichen Ravioli-Rezept?

Dauer: 1 h 30 min │ Schwierigkeit: schwer │ Portionen: 4

Zutaten

Für den Teig:

375 g Mehl; und zum Arbeiten

3 Eier

1-2 EL Olivenöl

1 TL Salz

Für die Füllung:

300 g Eierschwammerl

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

Salz

Pfeffer

200 g Ricotta

1 Eigelb

2 Parmesan; gerieben

1/2 TL Zitronenabrieb, Bio

Muskat

Außerdem:

400 g Eierschwammerl

2 EL Butter,

1 Zwiebel

2 Stängel Salbei

Salz

Pfeffer

50 g Haselnusskerne

40 g Parmesan; in feinen Spänen

Zubereitung

1. Für den Teig Mehl, Eier, Öl und Salz zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Bei Bedarf etwas Wasser oder Mehl zugeben. Zu einer Kugel formen und zugedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen.

2. Für die Füllung die Pilze putzen. Schalotte und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Butter in einer Pfanne erhitzen und die Eierschwammerl darin 3-4 Minuten dünsten. Schalotten- und Knoblauchwürfel zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Beiseitestellen, abkühlen lassen und im Cutter grob zerkleinern.

3. Ricotta, Eigelb, Parmesan und Zitronenabrieb verrühren, die Pilzmischung untermischen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

4. Den Teig portionsweise mit der Nudelmaschine oder auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche mit dem Nudelholz messerrückendick ausrollen. Auf die Hälfte des Teiges im Abstand von 4-5 cm je 1-2 TL Füllung geben. Die Zwischenräume leicht befeuchten und eine passende Teigbahn auflegen.

5. Rund um die Füllung gut andrücken und mit einem gewellten Ausstecher runde Ravioli ausstechen. Die Ränder mit einer Gabel leicht andrücken.Die Ravioli in leicht kochendem Salzwasser ca. 5 Minuten garen.

6. Eierschwammerl putzen und in einer Pfanne in Butter 3-4 Minuten dünsten. Zwiebel abziehen, in Streifen schneiden, in die Pfanne geben und leicht andünsten. Salbei waschen, trockenschütteln und die Blättchen abzupfen. Ebenfalls zugeben.

7. Ravioli abtropfen lassen und kurz in der Pilzmischung schwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf Tellern anrichten. Mit Haselnüssen bestreuen, mit Parmesan garnieren und servieren.

Rezept von StockFood