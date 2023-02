Brote mit Eieraufstrich und Hering

Mit diesem Rezept wird der Heringsschmaus zum Augenschmaus!

Zubereitung

1. Die Eier in ca. 10 Minuten hart kochen. Abschrecken, pellen und halbieren. Das Eigelb herauslösen und in einer Schüssel mit einer Gabel fein zerdrücken. Mit Mayonnaise, Curry, Sauerrahm, Senf, Zitronensaft verrühren. Das Eiweiß klein würfeln, untermischen und den Aufstrich mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Die Zwiebel abziehen und in feine Ringe schneiden. Lauchzwiebel und Radieschen waschen und putzen. Die Lauchzwiebeln in Ringe und die Radieschen in feine Scheiben schneiden. Den Dill abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Den Fisch trockentupfen und in Stücke schneiden.

3. Den Eieraufstrich auf die Brotscheiben verteilen, mit Matjes, Zwiebeln und Radieschen belegen. Mit den Lauchzwiebeln und Kapern bestreuen, mit Dill und rosa Pfeffer garniert servieren.