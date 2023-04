Kokoswaffeln

Mit Lemon Curd und Baiser

Zubereitung

1. Die Eier trennen. Das Eigelb mit Milch, Butter, Zitronenabrieb und Zucker verrühren. Mehl mit Backpulver und Kokosraspel mischen und einarbeiten. Das Eiweiß steifschlagen und zum Schluss vorsichtig unterheben.

2. Den Backofen auf 60 °C Umluft vorheizen. Ein Waffeleisen vorheizen, nacheinander mit je etwas Butterschmalz einfetten und je Waffel 2-3 EL Teig hineingeben. Schließen und in je ca. 4 Minuten zu Waffeln ausbacken. Im Ofen warmhalten.

3. Für das Baiser den Zucker mit 60 ml Wasser in einem Topf aufkochen lassen. Den Sirup weiter erhitzen, bis das Zuckerthermometer 120°C anzeigt. Das Eiweiß mit dem Weinstein-Backpulver in einer Schüssel steifschlagen. Den Sirup in dünnem Strahl einlaufen lassen und weiterschlagen, bis der Eischnee dicklich und glänzend wird.

4. Zum Servieren die Hälfte der Waffeln mit je etwas Baiser bestreichen und mit dem Brülierbrenner abflämmen. Lemon Curd darüber verteilen und eine zweite Waffel auflegen. Zum Servieren in Stücke schneiden.