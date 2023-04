Pudding aus dem Ofen

Wir lieben Pudding in seiner klassischen Form. Aber haben Sie den Dessertliebling auch mal aus dem Ofen präsentiert bekommen? Wenn nicht, können Sie folgendes Rezept direkt ausprobieren!

Zubereitung

1. Eine runde Auflaufform mit Deckel und hohem Rand (ca. 24 cm ø) mit Butter fetten.

2. Das Rosinenbrot in knapp 2 cm dicke Scheiben schneiden, auf beiden Seiten großzügig mit Butter bestreichen und mittig halbieren.

3. Die Eier mit dem Staubzucker schaumig schlagen, dann Sahne, Milch und Orangenlikör mit dem Schneebesen unterrühren. Vanilleextrakt, Orangenabrieb und Zimtpulver hinzufügen und alles gut vermischen.

4. Die gebutterten Rosinenbrotscheiben dachziegelartig in die vorbereitete Form schichten, mit der Eiersahne übergießen und alles zugedeckt ca. 20 Minuten ziehen lassen.

5. Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die eingeweichten Brotscheiben mit braunem Zucker bestreuen und im Ofen ca. 20 Minuten backen. Den Pudding locker mit Alufolie bedecken und in 15-20 Minuten goldbraun fertig backen.

6. Zum Servieren mit Staubzucker bestäuben, mit gerösteten Mandelstiften bestreuen und nach Belieben mit einem Klecks griechischem Joghurt servieren.