Spargel-Focaccia

Das frühlingshafte Gebäck ist ein echter Augenschmaus!

Zubereitung

1. Mehl, Salz und Zucker in einer Rührschüssel vermischen. Hefe, Fenchel, Öl und 200 ml lauwarmes Wasser dazugeben. Zutaten 3 Minuten zu einem Teig kneten. Zugedeckt ca. 1 Stunde ruhen lassen.

2. Spargel waschen, putzen und ggf. im unteren Drittel schälen. Restliches Gemüse waschen und putzen bzw. schälen. Paprika und Zwiebel in Ringe, Lauchzwiebel schräg in Röllchen schneiden. Tomaten halbieren und Oliven abtropfen lassen, trockentupfen und nach Belieben in Scheiben, Streifen usw. schneiden.

3. Den Teig mit etwas Mehl bestäuben, aus der Schüssel nehmen und mit den Händen auf dem Backblech zu einem Rechteck flach drücken (ca. 30 x 40 cm). Weitere 15 Minuten ruhen lassen.

4. Den Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig mit dem Olivenöl bestreichen und dekorativ mit dem Gemüse belegen. Leicht andrücken. Rosmarin waschen, trockenschütteln und darauflegen. Mit Sesam bestreuen und im Ofen ca. 25 Minuten backen.

5. Abkühlen lassen und zum Servieren in Stücke schneiden.