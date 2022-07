Fruchtig, cremig, vegan, und ausgefallen – das sind die aktuellen SPAR Eis-Trends, die ab sofort im Tiefkühlregal bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR zu finden sind. Das Eis Sortiment beinhaltet um die 290 Eis-Artikel und konnte diese Saison wieder erweitert werden.

Dank der Initiative Young & Urban by SPAR gibt es reichlich Angebot an innovativen Produkten für Eisgenießer. So bringt Veganista drei neue Eis-Sorten in die Regale, Misssi verwöhnt die Gaumen mit einer Kombination aus Eis und Mini-Mehlspeisen und die Mini-Dessert-Kugeln von Mini-Melts sorgen für willkommene Abkühlung an heißen Tagen. Außerdem erfrischt die SPAR-Marke Eis-Salon in drei neuen Sorten und die SPAR Natur*pur Eiswanne wird um zwei neue Geschmacksrichtungen in Bio-Qualität ergänzt. Speziell für Kinder gibt es die SPAR Dino und Unicorn Ice Cream, die sich ideal für den Eis-Gusto der Kleinen zwischendurch anbietet.

100% hochwertig bei Veganista

Die Pionierinnen der neuen Eiszeit und Gründerinnen von Veganista, Susanna Paller und Cecilia Harmöller begeistern SPAR-Kundinnen und -Kunden schon länger exklusiv mit ihren veganen Eiskreationen. Dieses Jahr stehen zusätzlich drei neue Sorten in den Eis-Regalen: „Eis Date“, „Me, Myself & Eis“ und „Nougat me Good“. Veganista steht für 100 % hochwertiges, veganes Eis mit natürlichen Inhaltstoffen in bester Qualität. Wo immer es möglich ist, werden Bio-Produkte und regionale Zutaten verwendet. Künstliche Zusatzstoffe sind ein Tabu. Die Pflanzenmilch kommt ausschließlich aus österreichischen Betrieben und ist selbstverständlich gentechnikfrei.

Echtes Handwerk bei Misssi

Mit viel Liebe zum Detail kombiniert Misssi Back- und Patisseriekunst mit dem Handwerk des Eismachens. Die Mission der Gründerin Ingrid Kriegl ist es, das beste Eis mit der Kraft der Natur zu erzeugen. Das Ergebnis: Eisgekühlte 2-in1-Desserts, inspiriert durch weltweit bekannte und beliebte Mehlspeisen. Die Eis-Desserts in den Sorten Apfelstrudel, Cheesecake, Cookie Dough und Schwarzwälder-Kirsch werden in den Salzburger Bergen in liebevoller Handarbeit erzeugt. So entstehen Desserts aus cremigem Eis, die mit selbst gebackenen Mini-Mehlspeisen aus der eigenen Backstube und hausgemachten Saucen verfeinert werden.

Mini Melts Big: die fruchtig-runde Eis-Sensation

Die Marke Mini Melts Big ist bereits seit über 20 Jahren auf dem amerikanischen Markt sehr erfolgreich. Dank der Zusammenarbeit von Dominik Milej, Gründer von Mini Melts Österreich und SPAR gibt es die Produkte nun auch flächendeckend in ganz Österreich. Die Mini-Dessert-Kugeln in den Geschmacksrichtungen Big Mango, Big Kirsche und Big Banane bestehen aus zwei Schichten, einem samtigen Inneren aus Milch oder Sorbet und einem äußeren Überzug aus Schokolade oder Sorbet. Jede Kugel besticht durch intensives Aroma, kraftvolle Farben und einem unwiderstehlich intensiven Geschmack.

Das coole Eis von SPAR

Das erfrischende Kinder-Eis SPAR Dino Ice Cream in der Geschmacksrichtung Schokolade und Vanille sowie SPAR Unicorn Ice Cream mit dem Geschmack nach Vanille-Erdbeere stillt den kleinen Eishunger. Das lustige Design lässt Kinderherzen höherschlagen.

Italienisches Flair im Eisbecher von SPAR Natur*pur

Der Bio-Eis-Genuss der SPAR Natur*pur Eiswanne besticht durch die besten Zutaten aus kontrollierter biologischer Landwirtschaft. Das Eis ist frei von jeglichen Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffen. Neu sind die zwei Sorten Kakao und Zitronen-Sorbet. Beim Zitronen-Sorbet wird der Saft der sizilianischen Limone ohne zusätzliche Aromastoffe verwendet – also Natur pur.

Eis direkt aus dem Eissalon Valentino

Die SPAR Eissalon Kreation hält was der Name verspricht. Das cremige Eis, bestehend aus bester Milch aus Österreich, wird direkt im Eissalon in den Becher gefüllt. Die drei neuen Sorten Cappuccino, Schoko Nuss und Haselnussschnitte sorgen für absoluten Eisgenuss für zu Hause oder Unterwegs.