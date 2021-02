Zubereitung Knoblauchzehe zerkleinern, Lauch schneiden und beides in einer Pfanne kurz anbraten. Das Fleisch in kleinere Streifen schneiden, mit dem Grillgewürz einreiben und zu dem Knoblauch und dem Lauch in den Topf geben. Cola und Ketchup vermischen und über das Fleisch gießen. 30min zugedeckt köcheln lassen. Nach einer halben Stunde den Deckel abnehmen und 15min ohne Deckel kochen lassen. Die Flüssigkeit verdampft und eine dickflüssige Sauce bildet sich. Sobald das erreicht ist, ist das Gericht fertig!