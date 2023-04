× Gründonnerstag: Die besten Spinat-Rezepte

Am Gründonnerstag landet meist Spinat auf den Tellern. Doch es muss nicht immer nur Cremespinat und Spiegelei sein!

Am Gründonnerstag erlebt Spinat seine alljährliche Primetime. Spinat gilt als eine der gesündesten Lebensmittelsorten und ist aufgrund seines hohen Beta-Carotin-Gehalts besonders gut für die Augen. Außerdem ist Spinat eine wichtige Vitamin-Quelle. Rund 40 Prozent der Österreicher halten sich am Gründonnerstag an Rezepte mit dem grünen Superfood. COOKING stellt daher Lieblingsrezepte für den Gründonnerstag vor, von klassisch bis modern.

Leckere Spinat-Rezepte

1. Mini Spinat Pizza mit Ei

Das traditionelle Gericht schmeckt auch als Pizza-Variante köstlich, und sorgt für etwas Abwechslung.

© Getty ×

2. Quiche mit Spinat

Das französische Gericht ist gesund und köstlich.

© Getty ×

3. Spinatlasagne

Auch eine Lasagne schmeckt mit dem grünen Gemüse lecker.

© Getty ×

4. Spinatknödel

Die deftige Variante, für alle, die das Fasten nicht ganz so ernst nehmen.

© Getty ×

5. Knollensellerie-Spinat-Suppe

Eine gesundes, leichtes Suppen-Rezept.

© Getty ×

6. Spinatsalat mit Feta

Auch als Salat kann man Spinat köstlich zubereiten, zum Beispiel mit Feta und Birnen.