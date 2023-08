Tag der Tomate: So gesund ist das Fruchtgemüse

Die Tomate ist das absolute Lieblingsgemüse der Österreicher:innen. Fast 35 Kilogramm verdrückt jede und jeder von uns durchschnittlich pro Jahr. Zum Tag der Tomate am 8. August verraten wir daher alle Health-Benefits des Superfoods.

Kaum eine Frucht ist so vielseitig wie die Tomate. Von ihrer leuchtend roten Farbe bis hin zu ihrem erfrischenden Geschmack – Tomaten sind nicht nur eine kulinarische Freude, sondern auch ein echtes Superfood mit zahlreichen gesundheitlichen Vorzügen.

Ein Blick unter die Schale: Vitamine und Antioxidantien im Überfluss

Hinter der glänzenden Schale der Tomate verbirgt sich ein Schatz an Nährstoffen. Reich an Vitamin C, das die Abwehrkräfte stärkt und die Haut strahlen lässt, sind Tomaten die idealen Begleiter für ein gesundes Wohlbefinden. Zudem ist die saftige Frucht eine hervorragende Quelle für Vitamin A, das die Sehkraft fördert und die Hautgesundheit unterstützt.

Besonders bemerkenswert ist auch der hohe Gehalt an Antioxidantien, allen voran Lycopin. Das Pigment verleiht den Tomaten ihre leuchtend rote Farbe und hat eine antioxidative Wirkung. Viele Studien bewiesen bisher, dass Lycopin sogar das Risiko von Herzkrankheiten reduzieren und vor UV-bedingten Hautschäden schützen kann.

Herzgesundheit und mehr: Tomaten als Wohltat für den Körper

Die enthaltenen Antioxidantien wirken entzündungshemmend und tragen dazu bei, den Cholesterinspiegel des Körpers im Zaum zu halten. Kalium, ein wichtiger Mineralstoff in Tomaten, unterstützt zudem die Regulation des Blutdrucks. So wird die Herzgesundheit besonders gefördert. Doch nicht nur das Herz profitiert von der Frucht. Die entzündungshemmenden Eigenschaften der Tomate können auch bei der Linderung von Arthritis-Symptomen hilfreich sein.

Vielfalt auf dem Teller: Von Saucen bis hin zu Salaten

Die kulinarische Welt der Tomaten ist genauso reichhaltig wie ihre gesundheitlichen Vorteile. Von köstlichen Tomatensaucen, die jede Pasta in ein Geschmackserlebnis verwandeln, bis hin zu frischen Salaten, in denen die saftige Tomate ihre Aromen entfaltet – die Möglichkeiten sind endlos. Die Tomate hat die Fähigkeit, jedes Gericht aufzuwerten und einen Hauch von Sonne und Frische zu verleihen.

Die besten Tomaten-Rezepte um den internationalen Tag der Tomate gebührend zu feiern, finden Sie HIER.