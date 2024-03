× Veganes Soulfood: Burger und Pizza Rezepte

Zurück ins Leben mit veganer Kost: Alexander Flohr stellte seine Ernährung komplett um, bildete sich zum Ernährungsberater aus und zeigt nun vor, wie köstlich und effektiv die pflanzenbasierte Küche ist!

Portobello-Burger mit Tempeh, cremiger Curry-Mandel-Mayo und Zwiebelsalat

© Hubertus Schüler ×

Zutaten für 2 Personen

Für den Zwiebelsalat:

1 Zwiebel,

½ größerer Apfel

1 EL dunkler Balsamico-Essig

1 ½ EL Olivenöl

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

3 Stängel glatte Petersilie

30 g Walnusskerne

Für die Pilz-Burger:

4 Portobello-Champignons

Salz

1 TL Olivenöl

Für den Burger-Belag:

100 g Tempeh

1 TL Olivenöl

1 EL dunkler Balsamico-Essig

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Handvoll Rucola

½ Minisalatgurke

4 Scheiben Fleischparadeiser

10 g Kokosraspel

Für die Mayo:

30 g weißes Mandelmus

1 ½ TL vegane rote Currypaste

Saft von ½ Limette

1 Prise Salz

1 Prise schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung * 30 min + 6 h marinieren

1. Für den Zwiebelsalat die Zwiebel schälen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. Den Apfel waschen, nach Belieben entkernen und in dünne Stifte schneiden. Den Balsamico-Essig mit Olivenöl und 2 EL Wasser in einer Schale verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Zwiebeln und Apfel unterheben und im Kühlschrank mindestens 6 Stunden marinieren (am besten über Nacht).

2. Nach der Marinierzeit für die Pilz-Burger die Portobellos mit einem Küchentuch säubern und die Stiele entfernen. Von beiden Seiten leicht salzen und etwa 10 Minuten ziehen lassen.

3. Währenddessen für den Burger-Belag den Tempeh in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Das Olivenöl erhitzen und den Tempeh darin von beiden Seiten goldbraun anbraten. Mit Balsamico-Essig beträufeln, die Scheiben darin wenden und mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Für die Mayo das Mandelmus mit 2 EL Wasser, Currypaste, Limettensaft, Salz und Pfeffer in einer Schale glatt rühren und beiseitestellen. Das Olivenöl für die Portobellos in einer zweiten Pfanne erhitzen und die Pilze darin bei mittlerer Hitze von beiden Seiten 4–5 Minuten braten.

5. Inzwischen den Rucola waschen und trocken schütteln. Die Gurke waschen und in Scheiben schneiden. Vom Zwiebelsalat etwas ausgetretene Flüssigkeit abgießen. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und grob hacken. Die Walnüsse ebenfalls grob hacken, beides unter den Zwiebelsalat heben und in zwei Schalen füllen.

6. Zwei fertig gebratene Portobellos mit den offenen Seiten nach oben auf zwei Teller legen und mit Rucola, Gurken- und Paradeiserscheiben sowie Tempeh belegen. Mit der Mayo beträufeln und mit Kokosraspeln bestreuen. Die restlichen Portobellos mit den offenen Seiten nach unten aufsetzen, die Portobello-Burger mit Holzspießen fixieren und mit dem Zwiebelsalat genießen.

Apfel-Walnuss-Pizza mit Oliven auf Sellerieboden

© Hubertus Schüler ×

Zutaten für 2 Personen

Für den Sellerieboden:

450 g Knollensellerie

50 g geschrotete Leinsamen

Für die Creme:

200 g veganer Frischkäse Natur

Saft von 1 Zitrone

2 EL Hefeflocken

1 Prise Salz

1 Prise schwarzer Pfeffer aus der Mühle

evtl. etwas Pflanzenmilch Natur (z. B. Haferdrink)

Für den Belag:

2 mittelgroße Äpfel (Sorte nach Belieben)

2 Frühlingszwiebeln

2 Zweige Rosmarin

30 g Walnusskerne

80 g Kalamata-Oliven mit Stein

1 Prise Chiliflocken

1 TL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss

Zubereitung * 50 min

1. Den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Für den Sellerieboden den Knollensellerie schälen und mit der Küchenreibe fein in eine Schüssel reiben. Leinsamen und 4 EL Wasser dazugeben und gut vermengen.

2. Die Selleriemasse auf den beiden mit Backpapier ausgelegten Pizzablechen verteilen und fest andrücken, der Sellerieboden darf keine Löcher aufweisen. Alternativ auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen und andrücken. In den vorgeheizten Ofen schieben und 15 Minuten vorbacken.

3. Währenddessen für die Creme den Frischkäse in eine Schüssel geben, Zitronensaft, Hefeflocken, Salz und Pfeffer hinzugeben und zu einer glatten Creme verrühren. Sollte sie zu fest sein, etwas Wasser oder Pflanzendrink unterrühren.

4. Für den Belag die Äpfel waschen, halbieren, nach Belieben entkernen und in etwa 5 mm kleine Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden (weiße und grüne Teile getrennt). Den Rosmarin

abbrausen, trocken schütteln, die Nadeln abstreifen und

hacken. Die Walnüsse ebenfalls hacken, die Oliven entsteinen

und halbieren.

5. Apfelwürfel, weiße Frühlingszwiebelringe, Rosmarin, Walnüsse und Oliven in eine Schüssel geben, Chiliflocken, Olivenöl und Salz hinzufügen und vermengen.

6. Den vorgebackenen Sellerieboden gut mit der Frischkäsecreme bestreichen, die Apfelmischung darüber verteilen und weitere 15 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, die Pizzen mit den grünen Frühlingszwiebelringen bestreuen, mit Muskat würzen und heiß genießen.