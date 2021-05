5 Millionen Dosen verimpft

Am Wochenende wurde die fünfmillionste Impfung verabreicht. So soll es weitergehen.

Wien. 4,98 Millionen – auf der Marke stand das nationale Impfdashboard Samstagfrüh – und das heißt: Stand dieses Wochenende wurden bereits fünf Mil­lionen Corona-Impfungen verabreicht. Insgesamt haben bereits 3,6 Millionen Menschen in Österreich zumindest eine Dosis erhalten – 1,5 Millionen hatten bereits beide Stiche und ­genießen damit den vollen Impfschutz.

Tempo, Tempo. In dem Tempo soll es in den nächsten Wochen weitergehen – morgen Montag starten sogar die Impfaktionen in den Bundesministerien. Kanzler Sebastian Kurz erzählte im Interview mit Isabelle Daniel auf oe24.TV, dass Anfang Juni er an der Reihe sein werde – auch wenn er noch keinen konkreten Termin habe.

Bis in den Juli sollen 66 % zumindest 1. Stich haben

Öffnungen. Aber eines ist klar: Die Öffnungen ab 10. Juni bzw. ab 1. Juli können nur dann gefahrlos über die Bühne gehen, wenn das Impftempo hoch bleibt, Kurz rechnet mit 4 Millionen Erstgeimpften Anfang Juni (derzeit eben 3,6 Mio.) und mit fünf Millionen dann im Juli. Dann hätten zumindest 66 % der derzeit impfbaren Bevölkerung den ersten Stich gehabt. Für die berühmte Herden-Immunität reicht das zwar nicht – es ist aber ein großer Schritt dorthin.

An Impfstoff sollte es nicht mangeln: Zwar hat Biontech-Pfizer – das Mainzer Unternehmen ist inzwischen unser Hauptlieferant – eine Lieferdelle von 12 % in den nächsten Wochen angekündigt. Doch kommen jetzt Woche für Woche rund 500.000 Dosen, Bis Ende Juni würden dann 7 Mio. Impfungen möglich – bis Ende August sollen es 12 Millionen sein.