In Wien sind binnen 24 Stunden 711 neue Corona-Infektionen registriert worden. Insgesamt sind mit Stand Montag 39.147 positive Testungen bestätigt. Das teilte der Krisenstab am Montag mit.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt nunmehr 386 - drei mehr als zuletzt. Bei den jüngsten Todesfällen handelt sich um eine Frau im Alter von 92 Jahren und zwei Männern im Alter von 77 sowie 80 Jahren. 11.404 Personen sind aktuell erkrankt, 27.357 inzwischen wieder genesen.

Auf den Intensivstationen in den Wiener Spitälern befinden sich derzeit in Wien 124 Corona-Patienten. 430 sind auf normalen Stationen untergebracht, wie eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds der APA berichtete. In der aktuellen Situation - Stufe fünf laut Stufenplan - verfüge man über 150 Intensivbetten. Falls diese nicht mehr ausreichend, könnten zusätzliche Kapazitäten auch im Intensivbereich geschaffen werden, wurde betont.