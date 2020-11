86 Corona-Tote in 24 Stunden in Österreich

Erstmals seit sechs Wochen gab es am Sonntag keinen Anstieg bei Aktiv-Erkrankten.

Trotzdem bleibt die Lage extrem angespannt: Nach dem absoluten Höchststand von 9.586 Neuinfektionen am Freitag wurden am Sonntag 5.665 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle ging somit erstmals seit 2. Oktober leicht zurück und sank um 677 Personen auf 76.453, denn 6.259 Personen wurden wieder als genesen gemeldet. Aber: Am Wochenende wird erfahrungsgemäß deutlich weniger getestet.

Anstieg

Dramatisch allerdings die Todesrate: Innerhalb von 24 Stunden verstarben 83 Personen. Derzeit befinden sich 4.178 Personen in Spitals-Behandlung, 599 davon auf Intensivstationen – um 15 mehr als am Samstag. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl der ­Intensiv-Patienten somit um 30 Prozent: „Das zeigt die Dramatik der Lage ganz deutlich“, so Gesundheitsminister Anschober.