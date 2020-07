92 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

St. Pölten. In Niederösterreich ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten Mittwochfrüh um sechs auf 3.041 geklettert. 2.835 Personen galten nach Angaben des Sanitätsstabs als genesen, um vier mehr als am Vortag. Aktuell erkrankt waren damit 102 Patienten. Insgesamt wurden bisher 120.739 Testungen durchgeführt, im Zusammenhang mit Covid-19 wurden im Bundesland 104 Todesopfer beklagt.

Klagenfurt. Mit Stand Mittwochfrüh hat es in Kärnten 14 aktuell an Covid-19 Erkrankte in der Statistik gegeben. Am Dienstag war eine Neuinfektion bekannt geworden, es handelt sich dabei um eine private Kontaktperson einer am Wochenende positiv getesteten Pflegeheimmitarbeiterin. Ein Patient ist wiederum genesen. Die Gesamtzahl der Infizierten im Bundesland liegt nun bei 435 Fällen.

Weiterhin befand sich ein Patient in stationärer Behandlung im Krankenhaus. 408 Coronavirus-Infizierte gelten in Kärnten inzwischen als genesen, 13 sind gestorben. Bisher wurden 30.017 Proben ausgewertet.