Ab Montag: Start für Corona-Matura

Maskenpflicht für Schüler – aber nur beim Betreten des Prüfungsraumes.

Die Nerven der Maturanten wurden aufgrund des Coronavirus heuer besonders strapaziert, doch am Montag startet die Reifeprüfung endlich – zunächst mit Fächern, die nicht zen­tral abgefragt werden.

Am Dienstag folgt die Zentralmatura in Deutsch, am Mittwoch kommt Englisch dran und am Donnerstag Mathe. Die Schüler treten in diesem Jahr nur in höchstens drei Fächern schriftlich an. Die mündliche Matura entfällt. Neues gibt es bei der Beurteilung: Die Note setzt sich aus der Jahresnote und der Prüfungsnote zusammen.

Neuer Ablauf

Die Schüler müssen den Prüfungsraum mit Masken betreten, dürfen diese aber während der Matura ablegen. Der Raum wird ein Mal pro Stunden für fünf Minuten gelüftet, dafür haben die Maturanten eine Stunde länger Zeit für die Prüfung.