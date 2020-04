Corona: Das sind die Top- und Flop-Länder

Das Coronavirus verbreitet sich in rasant aus. So haben verschiedene Staaten auf die Krise reagiert.

Heder Kontinent und jeder Staat jenseits der Antarktis ist von der Coronavirus-Pandemie betroffen. In einzelnen Regionen der Welt explodieren die Infektionsraten jetzt erst so richtig. In anderen Teilen gibt es leichte Zeichen der Entspannung. Aber weltweit gibt es bereits eineinhalb Millionen Menschen, die offiziell an Covid-19 erkrankt sind. Die Dunkelziffer dürfte um Längen höher sein.

Am meisten sind derzeit Europa (Spanien: 152.446) und die USA (432.438) vom Coronavirus betroffen.Mehrere Länder haben das Coronavirus zumindest derzeit erstaunlich im Griff.

Taiwan . Die 23-Millionen-Einwohner-Insel grenzt direkt an China, wo die Coronavirus-Epidemie begann. Taiwan reagierte ab 31.12. mit Kontrollen und Sperren für China und setzte auf unzählige Tests. Sie haben nur 348 Infektionsfälle.

. Die 23-Millionen-Einwohner-Insel grenzt direkt an China, wo die Coronavirus-Epidemie begann. Taiwan reagierte ab 31.12. mit Kontrollen und Sperren für China und setzte auf unzählige Tests. Sie haben nur 348 Infektionsfälle. Island . Die Insel hatte ihre Fälle -sie wurden aus Ischgl und Südtirol "importiert" - rasch getrackt und 15.000 Tests plus 9.000 Stichprobentests bei einer Bevölkerung von 160.000 durchgeführt. Island steht bei 1.364 Fällen und vier Toten.

. Die Insel hatte ihre Fälle -sie wurden aus Ischgl und Südtirol "importiert" - rasch getrackt und 15.000 Tests plus 9.000 Stichprobentests bei einer Bevölkerung von 160.000 durchgeführt. Island steht bei 1.364 Fällen und vier Toten. Neuseeland. Premierministerin Jacinda Ardern setzte auf rasche Ausgangssperren und viele Tests. 1.210 Infizierte und vier Tote zählt der 4,8-Millionen-Staat.

Mehrere Staaten haben spät reagiert und nun dramatische Fallentwicklungen.

Niederlande . Premier Mark Rutte wollte ursprünglich auf rasche Herdenimmunität setzen, bevor er die Notbremse ziehen musste. Die Niederlande haben offiziell 20.682 Infizierte und 2.248 an Covid-19 Verstorbene. Die Kurve fängt langsam an, sich zu verfllachen.

. Premier Mark Rutte wollte ursprünglich auf rasche Herdenimmunität setzen, bevor er die Notbremse ziehen musste. Die Niederlande haben offiziell 20.682 Infizierte und 2.248 an Covid-19 Verstorbene. Die Kurve fängt langsam an, sich zu verfllachen. Schweiz . Die Schweiz mit ähnlich vielen Einwohnern wie Österreich reagierte halbherzig, bis sie doch auf Lockdown setzte. Jetzt verflacht die Kurve. Aber: 23.612 Infizierte und 913 Tote in wenigen Wochen.

. Die Schweiz mit ähnlich vielen Einwohnern wie Österreich reagierte halbherzig, bis sie doch auf Lockdown setzte. Jetzt verflacht die Kurve. Aber: 23.612 Infizierte und 913 Tote in wenigen Wochen. USA. US-Präsident Donald Trump wollte lange trotz Warnungen von seinen Experten nicht reagieren. Derzeit erschüttert die Coronavirus-Pandemie die USA am stärksten.