Corona-Krise: Italien lässt keine Migranten mehr ins Land

"Das ist der eigenen Bevölkerung nicht vermittelbar" - so lehnte die Regierung in Rom gegenüber dem EU-Außenministerrat ab, weitere aus Seenot gerettete Migranten aufzunehmen.

In der per Videoschaltung geführten Konferenz der EU-Außenminister stellte jetzt Italiens Regierung klar, dass schiffbrüchige Asylwerber gar nicht mehr ins Land gelassen werden. Argumentiert wurde das damit, dass nun aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine weitere Aufnahme von Migranten "der eigenen Bevölkerung nicht vermittelbar" wäre. Und es gebe gdie Sorge, dass Personen aus Afrika selbst mit dem Virus infiziert seien. Auch andere EU-Länder am Mittelmeer wollen so wie Italien handeln, auch wenn sich andere EU-Mitgliedsstaaten bereit erklären würden, die Migranten dann bei sich aufzunehmen.

Das Nein der italienischen Regierung kommt nicht ganz unerwartet: Immerhin ist Italien mit aktuell 74.386 Infizierten und 7503 Todesfällen in Europa exterm von der Coronavirus-Seuche belastet. Auch die österreichische und die ungarische Regierung sehen die Seenotrettungsmission der EU äußerst kritisch: Mit den Patrouillen der Marineschiffe direkt vor der afrikanischen Küste entstünde ein neuer Anreiz für Migranten, die Route über das Mittelmeer zu wagen.