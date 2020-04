Jetzt setzt es auch Corona-Strafzetteln

Montagvormittag verkündete die Regierung, dass die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise weiterhin bestehen bleiben.

Wien. Die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise werden bis Ende April aufrecht erhalten. Dazu kommt ab kommender Woche die Verpflichtung zum Tragen von Mund/Nasen-Schutz auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht soll es "hohe Strafen" geben. Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete während einer Pressekonferenz am Montagvormittag: "Natürlich wird es Strafen geben, wenn man sich nicht an Maskenpflicht hält". Laut Innenminister Karl Nehammer dürfen nun polizeiliche Strafmandate ausgestellt werden. Bei einem Verstoß gegen die Schutzmaskenpflicht (wie auch bei Verstoß gegen die bereits definierten Corona-Maßnahmen) werden Geldstrafen in Höhe von mindestens 50 bis maximal 3.600 Euro ausgestellt.

Montag wurde bekannt, dass manche Supermarktketten die benötigten Schutzmasken ihren Kunden in Rechnung stellen. Kurz verspricht auch Maßnahmen gegen die Bereicherung von Handelsketten durch den Verkauf von Atemschutzmasken: "Wir werden sicher gehen, dass maximal der Selbstkostenbeitrag verrechnet wird und hier kein Gewinn gemacht wird."

Volksanwalt: Fallweise übertriebene Härte bei Strafen