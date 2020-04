Nur noch 2.043 Erkrankte in Österreich

Neun Neuinfizierte und zwei Todesfälle in Südtirol

In Südtirol sind in den vergangenen 24 Stunden neun Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der jemals positiv Getesteten stieg damit auf 2.507 an, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Mittwoch mit. Zwei weitere Personen sind mit oder an dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich somit auf 274.

In den regulären Abteilungen der sieben Südtiroler Krankenhäuser, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß wurden 191 mit den Coronavirus infizierte Personen versorgt. In diesen Zahl seien nun erstmals auch die Patienten der St.-Anna-Klinik in Meran eingeflossen, hieß es seitens des Sanitätsbetriebs. Zehn Intensivpatienten mussten in den Südtiroler Krankenhäusern noch behandelt werden. Vier weitere Covid-19-Patienten waren in Intensivstationen in Österreich untergebracht.

Insgesamt galten 1.884 Personen als genesen. Dies bedeutete ein Plus von 100 gegenüber dem Vortag. 231 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebs hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. 166 davon galten bereits wieder als geheilt.