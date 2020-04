Virologe: Viruskonzentration bei Kindern 10.000 Mal höher

Christian Dorsten warnt vor einer zu schnellen Öffnung der Kindergärten.

Nach dem fast vollständigem Shutdown im Zuge der Corona-Krise, wird derzeit in vielen Ländern über die Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten diskutiert. Während sich viele Eltern eine möglichst baldige Rückkehr zur Normalität wünschen, warnt nun der deutsche Top-Virologe Christian Drosten vor vorschnellem Handeln.

Viruskonzentration im Rachen

Man wisse von der Grippe und anderen Erkältungskrankheiten, dass Kinder sehr große Virusmengen im Rachen haben. Diese Viruskonzentration sei etwa 10.000 Mal höher als bei Erwachsenen. Kinder haben noch ein unerfahrenes Immunsystem, dass nichts gegen die Erreger ausrichten könne. Schulen und Kindergärten könnten so auch zu Brutstätten des Virus werden.

Allerdings gebe es bisher noch keine umfassenden Studien, wie ansteckend Kinder sind. Erste Daten würden darauf hindeuten, dass Kinder womöglich das Virus weniger abgeben als Erwachsene. Drosten hofft, dass es dazu in den nächsten Tagen von der Wissenschaft neue Ergebnisse geliefert werden.

Warnung vor zu schneller Öffnung

Der Virologe warnt zudem auch vor einer zu schnellen Lockerung der Corona-Maßnahmen. Aufgrund der guten Zahlen in Deutschland und Österreich meinen vielen Menschen, dass man überreagiert habe. „Sie verstehen nicht, warum ihre Geschäfte schließen müssen. Sie schauen nur auf das, was hier passiert und nicht auf die Situation in anderen Ländern, etwa in New York oder Spanien“, so Drosten zum englischen „Guardian“.