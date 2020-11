Anschober: Ziel ist eine Impfquote von über 50%

"Die Umfrage zeigt, dass sich die Mehrheit der Österreicher gegen Corona impfen lassen möchte. Mein Ziel ist, eine Impfquote jedenfalls von 50 Prozent zu erreichen", so Gesundheitsminister Anschober.

Wien. Laut einer aktuellen Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) wollen sich 54 Prozent der ÖsterreicherInnen gegen Covid-19 impfen lassen, sollte es einen Impfstoff geben.



"Die Umfrage zeigt, dass sich die Mehrheit der Österreicher gegen Corona impfen lassen möchte. Mein Ziel ist, eine Impfquote jedenfalls von 50 Prozent zu erreichen. Wir schaffen daher im Rahmen des EU-Beschaffungsvorgangs gerade die Voraussetzung dafür und werden für 8 Millionen Menschen eine ausreichende Menge an Impfstoff bereitstellen. Alle in Österreich lebenden Personen sollen sich auf freiwilliger Basis impfen lassen können.“, so Gesundheitsminister Rudi Anschober.

Die Suche nach Covid-19-Impfstoffen soll bisher vielversprechend sein. Die EU-Kommission hat einen Vertrag zur Lieferung mit den Pharmafirmen BioNTech und Pfizer fertig ausgehandelt und wird diesen in den nächsten Tagen offiziell beschließen. Mit bereits drei weiteren Produzenten konnten Vertragsabschlüsse erreicht werden. Darüber hinaus laufen, laut dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, aktuell noch Verhandlungen mit drei weiteren Produzenten.

Erste Impfungen im 1. Quartal 2021

Anschober: „Wir habe gute Chancen, im ersten Quartal 2021 die ersten Lieferungen von Impfdosen nach Österreich zu erhalten. Eine strenge Sicherheitsüberprüfung ist der entscheidende Faktor bei den Zulassungsverfahren. Wir bereiten aktuell die Impfstrategie und Impflogistik vor.“ (schluss)