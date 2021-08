Aufgepasst! So startet die Schule

Faßmann präsentiert heute neue Corona-Regeln – ÖSTERREICH hat sie vorab.

Wien. In einer Sommerschule in Wien erläuterte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag erste Details des Schulstarts im Herbst. Zentraler Punkt sind die neuen PCR-Tests, die ab September österreichweit zum Einsatz kommen sollen.

Startphase. Sie dauert mehrere Wochen. In dieser Zeit werden alle Schüler und Lehrer – egal ob geimpft oder ungeimpft – drei Mal pro Woche getestet. Am Montag werden ein nasaler Antigentest (Ergebnis nach 15 Minuten) und der neue PCR-Test (Ergebnis am Dienstag) gemacht. Am Donnerstag wieder ein Antigentest. Inwieweit die in Wien verkürzten Geltungszeiten die Routine verändern, war noch unklar.

3-G-Regel. Nach der Startphase wird umgestellt auf 3-G-Regel. Faßmann rechnet damit, dass weiter zwischen Ungeimpften und Geimpften unterschieden wird: Nachsatz: „Wenn das Virus wunderbarerweise verschwinden wird, dann nicht.“ Alle Ungeimpften – egal ob Lehrer oder Schüler – müssen täglich ihre „epidemiologische Unbedenklichkeit“ nachweisen – bedeutet also Testen drei Mal die Woche. Schüler können sowohl ihre PCR-Tests als auch die Antigentests an der Schule machen, ungeimpfte Lehrer müssen externe PCR-Tests bringen – diese also selbst bezahlen. Sind Lehrer und Schüler geimpft, dann sind die Tests nur freiwillig.

Masken. Über 12 Jahre muss in den Gängen weiterhin Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ob das dann auch in den Klassen selbst gilt, hängt von der Corona-Situation ab.

Filter. In Klassen, in denen nachweislich nicht gelüftet werden kann, kommen Filtergeräte.

Spülen statt Gurgeln. Faßmann präsentierte den neuen PCR-Test – bei dem die Testflüssigkeit 30 Sekunden im Mund gespült und dann in ein großes Plastik-Reagenzglas gespuckt wird. Es wird mit QR-Code beklebt und klassenweise eingesammelt. Ergebnis gibt es tags darauf.