Austro-Israeli: ''So wurde ich in Israel geimpft''

Israel ist Impf-Weltmeister: Im Jänner werden zweieinhalb Millionen Israelis geimpft sein. Wie das funktioniert und warum die EU so hinterherhinkt.

So schnell impf keiner: Israel immunisiert seine Bevölkerung im Rekord-Tempo, während in der EU die Impfungen schleppend verlaufen.Account-Manager Gideon Tenner (32), Austro-Israeli, lebt in Tel Aviv, wurde bereits geimpft.In ÖSTERREICH sagt er, warum in Israel das System so rasch und perfekt funktioniert.