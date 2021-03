Aber noch keine Hochinzidenzgebiete gemäß Anschober-Erlass.

Neben Wiener Neustadt haben am Donnerstag auch die beiden angrenzenden Bezirke Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 400 aufgewiesen. Auch in anderen Regionen im Bundesland waren die Corona-Zahlen auf hohem Niveau. Drei weiteren Bezirken wurde vom Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ein Inzidenzwert von über 300 bescheinigt.

Während in Wiener Neustadt (Inzidenz am Donnerstag: 515,0) bereits seit vergangener Woche Ausreisekontrollen stattfinden, gelten die Bezirke Neunkirchen (452,8) und Wiener Neustadt-Land (449,5) noch nicht als Hochinzidenzgebiet gemäß dem Erlass von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Dies ist erst der Fall, wenn ein Bezirk über eine Woche hinweg über der 400er-Marke rangiert. Im Fall von Wiener Neustadt-Land war es am Donnerstag nach einer Unterbrechung am Dienstag die zweite Überschreitung in Serie, Neunkirchen lag erstmals über der maßgeblichen Schwelle.

Mit Scheibbs (313,9), Waidhofen a.d. Thaya (311,5) und Baden (301,9) wiesen drei weitere Bezirke einen Wert von über 300 auf - diese Marke war seitens des Landes als "Vorwarnstufe" definiert worden. Eine Intensivierung der Testmöglichkeiten an Ort und Stelle soll die Folge sein.