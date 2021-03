Diesen Bezirken droht jetzt die Abriegelung!

Welchen Bezirken droht eine Abriegelung? Wo sind die Inzidenzen besonders hoch? Einigen Bezirken könnte es bald wie Wiener Neustadt ergehen, wenn sich die Lage verschärft.

Laut oe24-Informationen wird fleißig darüber diskutiert, was passiert, wenn in Wien die Inzidenz über 400 steigt.



Derzeit liegt sie bei 270. Da Wien auch ein Bundesland ist, wäre nur eine "Bundeslandweite Quarantäne" möglich, so ein Regierungsinsider.



Doch wie schaut es mit den Bezirken aus? Wiener Neustadt ist schon abgeriegelt. Ausreisekontrollen werden durchgeführt. Bei welchen Bezirken könnte also auch eine Abriegelung drohen?



