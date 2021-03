Corona: Aufruf nach zwei Gottesdiensten in Tirol

Für Sonntagsgottesdienste am 14. März in Pfarrkirchen Lähn und Lermoos.

Lermoos/Lähn. Das Land Tirol hat am Donnerstag nach positiven Coronavirus-Testergebnissen einen öffentlichen Aufruf für zwei Pfarrkirchen im Bezirk Reutte gestartet. Personen, die am Sonntag, 14. März, um 8.45 Uhr den Gottesdienst in der Pfarrkirche Lähn bei Bichlbach bzw. um 10.00 Uhr den Gottesdienst in der Pfarrkirche Lermoos besucht haben, wurden gebeten, auf ihren Gesundheitszustand zu achten.

Bei Symptomen: Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt

Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit oder dem plötzlichen Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns soll umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktiert werden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin soll diese jedenfalls telefonisch erfolgen.