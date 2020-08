Corona-Cluster nach Promi-Party in Villach wächst

Seit Freitagnachmittag sind mittlerweile acht Infektionen auf private Veranstaltung zurückzuführen.

In Kärnten ist ein Cluster nach einer privaten Gartenparty in Villach auf acht Infizierte angewachsen. Wie der Landespressedienst am Freitagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, wurden weitere drei Teilnehmer an dem Fest - zwei Frauen und ein Mann - positiv auf das Coronavirus getestet.



Die Feier hatte am vergangenen Freitag stattgefunden. Insgesamt 80 Partygäste sind in Heimquarantäne, nachdem bekannt wurde, dass auch eine infizierte Person teilgenommen hatte. Ebenfalls nach dieser Party positiv getestet wurde ein Gastronom aus Villach - Gäste seines Lokals wurden aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.



Eine weitere, ebenfalls am Freitagnachmittag bekannt gewordene, Neuinfektion im Bezirk Villach-Land ist nicht auf die Gartenparty zurückzuführen, es handelt sich dabei um eine Frau, die stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Kärnten verzeichnet damit insgesamt 33 aktuell Infizierte.