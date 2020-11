Trotz Lockdwons steigen die Corona-Zahlen in Österreich weiter an. Gestern meldeten die Bundesländer 7.514 Neuinfektionen ein, laut den EMS-Daten (im selben Zeitraum) waren es sogar knapp 9.000.

Absolute Hostpots sind derzeit die Bundesländer Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol.

Corona: Das sind die sichersten Bezirke

Aber es gibt auch Gegenden in Österreich, wo die Lage aktuell noch entspannter ist. Gemessen an der Bevölkerung werden im Bezirk Spittal an der Drau derzeit am wenigsten Neuinfektionen gemessen. Dahinter folgen die niederösterreichischen Bezirke Gänsernsdorf, Mistelbach und Bruck an der Leitha. Auch die Stadt Wien weist im Vergleich wenig neue Fälle auf und ist somit auch auf der Liste der sichersten Bezirke, was Corona betrifft.

Spittal an der Drau: 211 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Gänserndorf: 220

Mistelbach: 225

Bruck an der Leitha: 245

Rust: 253

Horn: 255

Neusiedl am See: 260

Neunkirchen: 295

Reutte: 298

Wiener Neustadt: 299

Wien: 299