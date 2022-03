Corona: Dieser Bezirk hat Inzidenz von über 5.000

Österreich hat mit 3.080 die höchste Inzidenz aller Länder der EU. Auf Bezirks-Ebene gibt es allerdings Gebiete in Österreich mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 5.000.

Österreich hat derzeit die höchste Inzidenz in der gesamten EU. Auf Bezirks-Ebene sieht die Situation noch dramatischer aus. Denn in drei Regionen übersteigt die 7-Tages-Inzidenz sogar den Wert von 5.000.



Kein Bezirk im ganzen Land schafft es derzeit unter die 2.000er-Marke – am wenigsten Fälle gibt es derzeit in Villach Stadt (Inzidenz von 2.078).



