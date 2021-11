Am Samstag wurden in Österreich erstmals mehr als 13.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Noch nie hat es innerhalb eines Tages so viele Corona-Neuansteckungen gegeben wie am Samstag. Das Gesundheits- und Innenministerium meldeten mehr als 13.000 - exakt 13.152 - Neuinfektionen. Das liegt weit über dem Schnitt der vergangenen Tage mit 10.395 Fälle.



Explodiert ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, die nun auf über 800, nämlich auf 814,6 angestiegen ist.



